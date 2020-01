Branco di lupi assalta un cinghiale, furiosa battaglia nella notte per la vita

AREZZO - Una notte di dura lotta di sopravvivenza, lotta della natura, tra lupi e cinghiali. Il video è stato postato su YouTube dal personale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Immagini del 13 gennaio, ottenute con una fototrappola, nell'ambito delle azioni di monitoraggio faunistico, che mostrano il combattimento tra i lupi e i cinghiali selvatici.Il Parco accompagna il filmato spiegando che "lupi e cinghiali lottano per la sopravvivenza. Lo scontro si fa sempre più tremendo e cruento. Il respiro affannoso che si sente dietro la vegetazione, fa capire tutta l’asprezza di quella colluttazione. In questo caso però il cinghiale è bello grosso e il risultato della caccia non è affatto scontato.Alla fine il cinghiale, sembra che sia proprio lui a vincere questa battaglia, ma la sfida si ripete ogni giorno. E ogni notte. Nel Parco oltre l'80 per cento dell'alimentazione del lupo riguarda i cinghiali. Una lotta fino all’ultimo respiro, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, quella che raccontano le immagini di un video.