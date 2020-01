Al Serraj mette a rischio conferenza di Berlino

Si surriscalda la tensione in Libia: mentre il premier di Tripoli, riconosciuto in ambito internazionale, Al Serraj, minaccia di non presentarsi alla Conferenza di Berlino, dall'altro Erdogan definisce inaffidabile Haftar per i suoi continui bombardamenti verso la capitale libica nonostante ci sia ancora il cessate il fuoco.Dal canto suo, secondo fonti russe, il Generale Haftar scrive a Putin chiamandolo "caro amico", ringraziandolo per gli sforzi di pace compiuti dalla Russia e dichiarandosi disponibile a tornare al Cremlino per una risoluzione di pace.