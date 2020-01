Eccellenza pugliese: il Molfetta sfida il Deghi San Pietro in Lama, il Corato gioca con la Fortis Altamura

- Nella quinta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese il Molfetta, primo con 42 punti, sfiderà in trasferta il Deghi di San Pietro in Lama e cercherà di vincere per confermarsi in vetta. Il Corato, secondo a 40 punti, dopo avere pareggiato a Ruvo 0-0 col Vieste nella finale di andata di Coppa Italia di Eccellenza, giocherà fuori casa contro la Fortis Altamura e dovrà ottenere un successo per restare in corsa per la promozione in Serie D.Il Trani di Angelo Sisto affronterà allo Stadio”Tursi” il Martina Franca e dovrà imporsi in Valle d’Itria per restare in zona play off. Il Barletta 1922 dovrà vedersela in casa col Vieste. L’Otranto giocherà in Salento contro l’Ugento. Il Gallipoli punta a battere in trasferta il San Marco in Lamis per fare un salto di qualità in classifica. L’Audace Barletta sarà impegnato a Ortanova. L’Unione Calcio Bisceglie dovrà superare in casa il San Severo per avvicinarsi al settimo posto.