Coppa Italia: Juventus in semifinale, tre gol alla Roma

(credits: Juventus fb)

È la Juventus la seconda semifinalista di Coppa Italia. Dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio, i bianconeri hanno battuto per 3-1 la Roma conquistando il passaggio del turno. All’Allianz Stadium ci ha pensato il solito Cristiano Ronaldo, al suo primo gol in questa competizione, a sbloccare il risultato.Al 26’, dopo una serie di passaggi, Higuain ha lanciato a rete il giocatore portoghese che ha approfittato della staticità della difesa avversaria per battere Pau Lopez con un diagonale preciso. Gli uomini di Sarri hanno dilagato andando a rete altre due volte già nel primo tempo. Al 38’ Bentancur ha siglato il secondo gol con la punta dopo aver resistito caparbiamente all’opposizione della difesa avversaria. Il terzo gol porta la firma di Bonucci, abile, al 47’, nel battere il portiere avversario con un colpo di testa su assist di Douglas Costa.Nella ripresa la squadra giallorossa ha trovato la rete della bandiera. Al 50’ un tiro di Under ha colpito la traversa ed è terminata in rete dopo aver carambolato fortuitamente su Buffon. La Juventus incontrerà la vincente del match tra Milan e Torino in semifinale per giocarsi la possibilità di accedere alla finale della competizione.