Serie C: il Bari vince 1-0 in casa con la Sicula Leonzio e si porta a 6 punti dalla Reggina

(credits: Ssc Bari Fb)

Nel recupero della prima giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari ha vinto 1-0 in casa contro la Sicula Leonzio. Nel primo tempo i siciliani insidiosi. Un tiro di Lescano è stato salvato sulla linea da Corsinelli. Il Bari propositivo. Un tiro di Schiavone è terminato alto. E’ stato annullato un gol a Simeri per un fuorigioco di Antenucci. Nel Bari ha debuttato dall’inizio il centrocampista Laribi, acquistato ieri dall’Empoli. Simeri tutto solo in area di rigore ha calciato oltre la traversa. Al 39’ la squadra di Vincenzo Vivarini è passata in vantaggio con Simeri, tiro da pochi metri su passaggio di Maita. Per l’attaccante nomo gol in questo campionato.Nel secondo tempo il Bari ha aumentato i ritmi del suo gioco. Una conclusione di Simeri è stata respinta con le mani dal portiere Adamonis. La Sicula Leonzio incisiva. Un tiro di Catania è finito a lato. Successo importante del Bari. E’ secondo in classifica con 46 punti a sei punti dalla Reggina che ha 52 punti. I calabresi hanno perso 2-1 in casa contro la Virtus Francavilla Fontana. Insieme al Bari al secondo posto c’è la Ternana con 46 punti che ha vinto 3-0 in casa col Rieti.