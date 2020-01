Dua Lipa, la regina dei successi pubblica il nuovo album in uscita il 3 aprile

La superstar mondiale ha dichiarato: “Lavorare alla realizzazione di Future Nostalgia è stata un’esperienza incredibile, non vedo l’ora che lo possiate ascoltare…non manca molto!”Sempre oggi, Dua Lipa pubblica il coloratissimo nuovo video di “Physical”, diretto da Lope Serrano, del celebre collettivo di designers CANADA - Guarda il video : https://www.youtube.com/watch?v=9HDEHj2yzew Alla fine del 2019 Dua Lipa ha presentato DON’T START NOW, il primo singolo estratto da FUTURE NOSTALGIA, negli show più importanti al mondo come gli MTV European Music Award, gli ARIA award, gli American Music Award, lasciando tutti a bocca aperta! Dua è apparsa sulla scena musicale nel 2015 e ha già venduto oltre 4 milioni di album con il suo primo lavoro “DUA LIPA” e oltre 60 milioni di singoli. “DUA LIPA” è ufficialmente l’album di un’artista femminile più ascoltato di sempre in streaming su Spotify e Dua è l’artista femminile più giovane in assoluto ad avere raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Dua sta per partire in un tour mondiale che la porterà a Milano il prossimo 30 aprile, in un Mediolanum Forum andato sold out in pochissimo giorni.In Italia l’album d’esordio omonimo di Dua Lipa ha raggiunto la certificazione ORO per le vendite. Per quanto riguarda i singoli di seguito le certificazioni:1. Future Nostalgia2. Don’t Start Now3. Cool4. Physical5. Levitating6. Pretty Please7. Hallucinate8. Love Again9. Break My Heart10. Good In Bed11. Boys Will Be