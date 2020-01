Psicologia inversa in amore: come usarla per riconquistare un ex

Forse non tutti sanno cosa sia la psicologia inversa e che alcune tecniche possono essere usate in ambito amoroso, ad esempio per riconquistare l’interesse di qualcuno.

Giocarsi bene le carte della seduzione, attuando dei meccanismi di psicologia inversa nei confronti della persona amata, può portare a dei risultati notevoli. Ciò che bisogna tenere bene a mente però è che questi “raggiri” possono avere il lieto fine solo se l’ex partner prova ancora dei sentimenti positivi nei vostri confronti.La psicologia inversa, in questioni di cuore, potrebbe farvi risultare più attraenti e allo stesso tempo enigmatici agli occhi della persona che volete riconquistare.Per fare in modo che il vostro “trucchetto” vada a buon fine potete seguire queste tecniche:1. Provate a far ingelosire la vostra ex, ma senza esagerare. Trattandosi di un’ex sapete già che carattere ha e come potrebbe reagire a un vostro ipotetico interessamento nei confronti di un’altra persona. Non tutte le donne amano la sfida, quindi fate attenzione perché potreste rischiare di peggiorare la situazione.2. Mostratevi sicuri, una persona forte riscuote più successo di una insicura.3. Ostentate il vostro interesse, ma quando è necessario fate anche gli indifferenti. Potete provare ad avvicinarvi a lei fisicamente, come ad esempio sfiorandole il braccio o la mano, senza eccedere perché potreste impaurirla o metterla a disagio.4. Uscire in compagnia, piuttosto che da soli, potrebbe essere una buona idea per smorzare la tensione e farla sentire più tranquilla.5. Attuate la tecnica del “no contact”: non cercatela, non mandatele messaggi, non aspettatela sotto casa e non chiamatela. Scomparite e con molta probabilità, se è ancora innamorata, sarà lei a tornare tra le vostre braccia.Per approfondire l’argomento sulla psicologia inversa e capire meglio come fare a riconquistare una donna, si possono leggere guide approfondite online sul tema, come quella sul sito di seduzioneattrazione.com , dove troverete un vero e proprio manuale della riconquista.Che la psicologia inversa in amore possa risultare utile è evidente, ma quanto possa fare davvero la differenza nelle relazioni è tutto un altro paio di maniche. In primo luogo perché si tratta di una tecnica seduttiva passiva, dunque non è davvero efficace in tutte le situazioni. Inoltre, per fare in modo che funzionino, gli atteggiamenti inversi devono essere messi in atto con estrema cautela e con naturalezza per evitare di far scappare a gambe levate l’ex partner, ottenendo l’effetto contrario.Per concludere, possiamo affermare che si tratta tecnica molto interessante, ma che sarebbe opportuno utilizzarla per riconquistare la persona amata solo sporadicamente, soprattutto nel caso in cui non si possiedano le competenze necessarie per riuscire a portare a termine la “missione” con un buon risultato.