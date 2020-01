Due giorni di riflessione per Haftar

Non c'è stata la firma del generale Haftar all'accordo di pace, proposto a Mosca da Russia e Turchia per il cessate il fuoco in Libia. Il generale, infatti, si è preso due giorni di tempo per valutare insieme alle tribù che lo appoggiano se sancire tale accordo, già sottoscritto dal suo 'rivale' Al Sarraj, che, dopo Mosca, si è recato ad Istanbul.L'Italia, nel frattempo, muove la sua tela diplomatica, con il premier Conte che si è recato in Egitto e non ha escluso l'intervento dell'esercito italiano a Tripoli.