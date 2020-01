Mediaset ha chiuso in positivo la giornata di Borsa, nonostante la tensione per i titoli per i fatti nel Medio Oriente. Merito di Checco Zalone, che col suo 'Tolo Tolo' sta registrando incassi record da 8.680.232 spettatori. Il film è infatti prodotto da Taodue, controllata da Mediaset.