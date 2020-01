FOGGIA - Momenti di paura nel capoluogo dauno per un attentato dinamitardo avvenuto nella tarda serata di ieri in via D'Aragona, zona cimitero, dove una bomba è stata fatta esplodere sotto la Discovery Range Rover di un residente della zona.La deflagrazione ha causato ingenti danni ad altre auto parcheggiate. Divelta la saracinesca di un locale. In frantumi anche i vetri di alcune abitazioni ai primi piani e le vetrine di alcune attività commerciali. Indaga la polizia.