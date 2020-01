Foggia, bomba in centro anziani

FOGGIA - Nuovo attentato dinamitardo a Foggia, questa volta contro un centro per anziani del gruppo 'Sanità più' il cui responsabile delle risorse umane è Cristian Vigilante. L'uomo è stato già vittima di un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso. L'ordigno è esploso mentre all'interno del centro era al lavoro una donna delle pulizie che è rimasta illesa. La donna, prontamente soccorsa da personale del 118, è stata portata al pronto soccorso in stato di choc.L'esplosione all'ingresso del centro "Il Sorriso di Stefano" in via Vincenzo Acquaviva, in una zona semicentrale della città e ha provocato danni esterni alla struttura, divelto l'insegna luminosa e danneggiato alcune auto in sosta. Ad intervenire sul posto è intervenuta la polizia. Vigilante è testimone in un'inchiesta della Dda contro la mafia foggiana.