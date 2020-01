Haftar rifiuta la tregua

- Russia e Turchia devono incassare il rifiuto di Haftar al cessate il fuoco, che dal portavoce del Generale viene motivato come impossibilità di smettere di combattere contro il terrorismo, rappresentato da Serraj, che invece aveva aderito al cessate il fuoco così come indicato dal Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna).Nel frattempo, il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che terrà il prossimo 16 gennaio un'informativa parlamentare sulla situazione in Iran, Iraq e Libia, ha contattato l'omologo tedesco Mass, ribadendogli che la Ue deve essere coesa per il caso libico.