Il Coronavirus si diffonde più velocemente della Sars: 132 morti

Il bilancio si fa di ora in ora più critico e lo stesso Oms è costretto a ravvedersi sul Coronavirus, stimando un "rischio globale alto" di contagio. E' die circal'ultimo bollettino ufficiale del virus di Wuhan. Rallentano i contagi giornalieri:. Ma hanno già superato quelli per la Sars nel 2002-2003.Glihanno annunciato il loro primo caso. Duecento giapponesi sono rientrati stamani con un volo charter da Wuhan a Tokyo. Oggi ne decolla uno da Parigi. Stamani vertice alla Farnesina sulle linee guida per il rientro degli italiani.Intanto la compagnia britannicaha deciso di sospendere tutti i voli da per la Cina. Toyota ha interrotto la produzione in Cina fino al 9 febbraio, per i timori che l'infezione da coronavirus si diffonda ancora più rapidamente."Considerati vari fattori, tra cui le linee guida dei governi locali e regionali e la situazione della fornitura di componenti, a partire dal 29 gennaio, abbiamo deciso di interrompere le operazioni nei nostri stabilimenti in Cina fino al 9 febbraio" - ha annunciato il portavoce della casa automobilistica -. "Monitoreremo la situazione e prenderemo eventuali ulteriori decisioni sulle operazioni il 10 febbraio".