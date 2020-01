'Il diavolo e la stregoneria': evento al Museo Faggiano di Lecce

LECCE - Il giorno 9 febbraio 2020, presso la sala convegni del celeberrimo Museo Faggiano (Via Ascanio Grandi, 56 – Lecce), si terrà l’evento denominato: IL DIAVOLO E LA STREGONERIA - MITI E LEGGENDE DI PUGLIA. Durante il convegno, curato dallo scrittore e studioso di folklore: Mario Contino, autore di numerose pubblicazioni librarie e di articoli scritti per riviste del settore di rilevanza nazionale, saranno trattati argomenti tipici del folklore pugliese, principalmente relativi al diavolo e alla stregoneria.Il popolo pugliese aveva, ed ha ancora, un modo tutto suo di approcciarsi a simili tematiche, e spesso ciò dava i natali a storie fantastiche, a miti intramontabili, ad usi e costumi tuttora presenti e che meritano, secondo il Contino, di essere salvaguardati e divulgati ad un più vasto pubblico. Da locandina è possibile apprendere che l’evento prevede un costo di ingresso di € 10,00, comprensivi di visita al museo.I posti disponibili sono limitati e per tale motivo si invitano gli interessati a prenotare sin da subito al numero 3291948173. Beneventano gli eventi finalizzati alla divulgazione del ricco ed affascinante folklore pugliese, in grado di promuovere il territorio e di trainare un turismo destagionalizzato e diversificato.