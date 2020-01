Il mondo dello sport piange l'ex stella dei Lakers, Kobe Bryant, morta a 41 anni dopo essere precipitato con il suo elicottero a Los Angeles, insieme ad altre 3 persone. Lo riporta il Tmz, che non rivela le cause della tragedia.Non si è fatto attendere il tam tam mediatico con Gallinari e Belinelli, giocatori della Nba, che si dicono sconvolti per la morte di Kobe, loro mito. Nella Serie A, il Milan ha ricordato Bryant, postando la sua foto con la maglia rossonera.