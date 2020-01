Regionali: prima proiezione Swg, Bonaccini al 51,8%, Borgonzoni al 41,5% in E-R

La prima proiezione realizzata da Swg per La7 dà Stefano Bonaccini sostenuto dal centrosinistra tra il 51,8% e Lucia Borgonzoni sostenuta dal centrodestra al 41,5%. Simone Benini del M5s viene dato al 4,4%.



Il secondo exit poll del consorzio opinio per la Rai dà Stefano Bonaccini sostenuto dal centrosinistra tra il 48% e il 52%; Lucia Borgonzoni, sostenuta dall'alleanza di centrodestra, tra il 43% e il 47 per cento; Simone Benini (M5S)in una forchetta tra 2% e il 5%.

Secondi i dati diffusi dalla Rai, in Emilia Romagna il candidato del centrosinistra Bonaccini sarebbe avanti con il 47% dei voti. In Calabria, invece, sarebbe in netto vantaggio il centrodestra. Attesa per i primi risultati reali.