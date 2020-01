La Provincia di Taranto al lavoro per far ripartire le opere pubbliche

TARANTO - Dalle parti di via Anfiteatro c'è fermento, in particolare negli uffici tecnici e finanziari della Provincia. L'obiettivo del Presidente Gugliotti è uno solo: recuperare il gap di infrastrutture del territorio e far ripartire le opere pubbliche, senza perdere neanche un minuto e senza lasciare per strada neanche un centesimo di risorse.Come i contributi per la progettazione di messa in sicurezza del territorio, previsti dall'ultimo Decreto fiscale e Legge di bilancio statale, un bando che ha consentito la candidatura della Provincia di Taranto a intercettare oltre 500.000 euro, da destinare alla progettazione definitiva ed esecutiv di opere per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, per l'efficientamento energetico delle scuole, nonché per la messa in sicurezza di strade.In particolare, con il Decreto n. 1 del 14/01/2020 del Presidente, è stato candidato per la sezione "Viabilità" la redazione del progetto di ammodernamento e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di tratti a margine del fiume Lato, lungo le Sp 12 e Sp 14, per un importo di Euro 237.146. Si tratta di arterie chiuse al traffico da alcuni anni e allo stesso tempo strategiche per il territorio, in grado di garantire i collegamenti tra le aree interne e le produttive zone agricole di Palagianello, Palagiano, Castellaneta con il litorale e la SS 106 Jonica.Ancora per la viabilità, è stato candidato l'intervento di progettazione per i lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico dei tratti lungo le Sp 15 ed Sp 16, attualmente chiuse al traffico, nella produttiva contrada rurale della Gaudella, una vasta area tra i comuni di Ginosa, Laterza e Castellaneta, per un importo di Euro 163.665.Infine, per la sezione "Edilizia scolastica", è stato candidato l'intervento di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del Palazzo degli Studi di Taranto, utilizzato dagli istituti Battaglini e Pitagora, per un importo di Euro 109.863.“Con questi interventi, vogliamo creare le premesse per dotare l'Ente di un “parco progetti” più qualificato, al massimo livello di progettazione, pronto per essere utilizzato sia in caso di finanziamenti che nel caso di impiego di risorse proprie - commenta il Presidente Giovanni Gugliotti. Le candidature sono state accettate, ora non ci resta che attendere l'esito e la relativa graduatoria. Sono tuttavia fiducioso, perché i collaboratori delle aree tecniche e finanziarie dell'Ente hanno lavorato bene - e per questo li ringrazio - nel predisporre tutti gli atti propedeutici, consentendo alla Provincia di Taranto di farsi trovare pronta davanti a questa opportunità».