'Research for innovation': pronte graduatorie per 170 progetti

BARI - Sono state pubblicate ieri le graduatorie provvisorie relative a 170 progetti di ricerca presentati dalle università pugliesi e valutati positivamente dal Nucleo di valutazione di merito. Research For Innovation è una misura molto importante perché dà possibilità, a giovani ricercatori, di sviluppare il loro progetto di ricerca scientifica e alle università di reclutarli superando le difficoltà oggettive di assunzione, sia pur a tempo determinato. Proprio per l’importanza della misura l’assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro, Sebastiano Leo, ha finanziato 170 progetti con 26 milioni di euro e sta valutando un ulteriore potenziamento delle risorse per uno scorrimento delle graduatorie per finanziare almeno altri 100 progetti con una dotazione aggiuntiva di 15 milioni di euro.“Con Research For Innovation mettiamo a segno tre bersagli – spiega l’assessore Leo –: diamo a tanti giovani ricercatori la possibilità di sviluppare una loro idea, supportiamo le università pugliesi che per vincoli di spesa hanno limiti sul reclutamento, finanziamo progetti di ricerca i cui esiti potranno essere volano di sviluppo per la nostra regione. Finanziare la ricerca scientifica vuol dire investire sul futuro, ma anche arginare il fenomeno della migrazione di giovani competenti e preparati. In questi anni abbiamo investito moltissimo per supportare le università, gli studenti, i laureati e i ricercatori. Continueremo a farlo convinti che la sostenibilità dello sviluppo economico passa, anche, dalla ricerca scientifica e da percorsi di studi capaci di formare giovani con competenze qualificate. È la nostra filosofia e per questo stiamo valutando di finanziare ulteriori cento progetti di ricerca tra quelli utilmente classificati nelle graduatorie”.Con “Research for Innovation” (REFIN) il governo pugliese, in sinergia con la strategia Europa 2020 indirizzata a una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, ha avviato specifiche procedure di selezione per l’individuazione dei progetti da finanziare dando, ad altrettanti ricercatori, la possibilità di concretizzare la loro ricerca nel sistema universitario pugliese, per un triennio.Con l’approvazione delle graduatorie provvisorie dei progetti di ricerca, procede l’iter della misura regionale Research for Innovation (www.refin.regione.puglia.it), volta a promuovere la ricerca e potenziare l'istruzione universitaria. Il nucleo di valutazione, avvalendosi del giudizio di esperti qualificati ed indipendenti, presenti del Registro REPRISE-CINECA, ha valutato 733 progetti presentati dai dottori di ricerca. Dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, sarà pubblicata la graduatoria definitiva e le Università potranno beneficiare della misura procedendo alle selezioni pubbliche per il reclutamento dei ricercatori (RtdA) che svilupperanno la ricerca progettuale, nell'arco di un triennio.