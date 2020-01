M5s, Pd e Iv: rinviare il voto su Salvini. Il leader della Lega: "Senza dignità"

Ore cruciali per il voto della Giunta delle immunità del Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministrosulla vicenda. Il senatore del M5sha chiesto il rinvio del voto, tenendo conto della sospensione delle attività delle commissioni di Palazzo Madama prevista dalla Conferenza dei capigruppo dal 20 al 26 gennaio per via delle elezioni regionali del 26. Alla richiesta si sono associati subito dopo Pd e Iv."Hanno paura di perdere la faccia, sono senza onore e senza dignità", attacca il leader dellaDi parere opposto il presidente della Giunta delle immunità del Senatoche ha chiesto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. La proposta è stata avanzata dal presidente nella relazione che sta illustrando ai senatori, all'inizio della nuova riunione della Giunta. É la risposta alla richiesta del tribunale dei ministri di Catania nei confronti dell'ex ministro dell'Interno per il ritardato sbarco di 131 migranti l'estate scorsa.