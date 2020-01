Messa del Papa: le disposizioni dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto

Si potrà richiedere gratuitamente presso la Parrocchia di appartenenza il "biglietto" per partecipare alla Messa celebrata da Papa Francesco a partire dalle ore 10.45 di domenica 23 febbraio 2020 in Corso Vittorio Emanuele. E' quanto comunicato con una nota pubblicata sul sito dell'Arcidiocesi Bari-Bitonto giovedì 29 gennaio.Nella stessa si riporta che i parroci saranno informati nei prossimi giorni sulle modalità di distribuzione dei tagliandi per accedere all'evento di chiusura dell'incontro di riflessione e di spiritualità dedicato al Mediterraneo quale frontiera di pace e che inizierà mercoledì 19 febbraio. Un settore specifico sarà riservato alle persone con disabilità, per le quali è possibile ricevere informazioni più dettagliate sul sito dell'Arcidiocesi Bari-Bitonto.Non sarà previsto alcun settore per i ministri straordinari della Comunione. Essi - precisa l'Arcidiocesi - saranno ugualmente a disposizione per la distribuzione dell'Eucarestia. Inoltre, non sarà consentito accedere con auto private al luogo della celebrazione ma attraverso specifiche disposizioni sui trasporti e sulla mobilità che saranno rese note nei prossimi giorni dal Comune di Bari.