Sanremo, FdI Puglia: “Odg in Consiglio regionale per scongiurare messaggi violenti”

BARI - “Sulla scia dell'appello lanciato dal Dipartimento “Tutela delle donne” di Fratelli d'Italia ci impegniamo a scongiurare la possibilità che al Festival di Sanremo passino messaggi volgari, sessisti, violenti e dispregiativi nei confronti delle donne, come nel caso del cantante Junior Cally. Come gruppo regionale di Fratelli d'Italia Puglia presenteremo un odg all'attenzione del presidente Michele Emiliano e dell'intero Consiglio. Chiederemo che la Regione Puglia solleciti la Rai ad escludere la partecipazione del trapper romano Junior Cally alla 70^ edizione del Festival della canzone italiana. Sottoporremo a tutti i capigruppo del Consiglio un documento che impegni il Consiglio stesso e il presidente Emiliano ad esprimere ferma condanna nei confronti di qualsiasi forma di violenza e di incitazione contro le donne e che Sanremo e la RAI non si prestino ad essere veicoli di messaggi sessisti e violenti”. Così in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Puglia.