Premier League: ok Arsenal e Manchester City, ko l'Everton di Ancelotti e il Man Utd

- Nella ventunesima giornata di Serie A dell’Inghilterra l’Arsenal ha vinto 2-0 a Londra contro il Manchester United. Nel primo tempo l’Arsenal è passato in vantaggio all’ 8’ con Pepè. Ha raddoppiato al 42’ Papastathopoulos. Il Chelsea ha pareggiato 1-1 a Brighton. Nel primo tempo è passato in vantaggio al 10’ il Chelsea con Azpilicueta. Nel secondo tempo ha pareggiato il Brighton al 39’ con Jahanbakhsh.Il Tottenham di Josè Mourinho ha perso 1-0 a Southampton. Decisiva la rete realizzata al 17’ del primo tempo da Ings. Il Leicester ha vinto 3-0 a Newcastle ed è secondo con 45 punti. L’Aston Villa ha superato in trasferta 2-1 il Burnley. Il Watford ha vinto 2-1 in casa contro il Wolverhampton.Il Manchester City ha superato 2-1 in casa l’Everton di Carlo Ancelotti, ed è terzo a 44 punti. Nel secondo tempo la squadra di Pep Guardiola è andata in vantaggio al 6’ con Gabriel Jesus. Il Manchester City ha raddoppiato al 13’ ancora con Gabriel Jesus. L’Everton ha segnato al 26’ con Richarlison.Prima sconfitta per l’Everton da quando sulla panchina della seconda squadra di Liverpool c’è Carlo Ancelotti. Il Norwich ha pareggiato 1-1 in casa contro il Crystal Palace. Il West Ham ha travolto 4-0 in casa il Bornemouth.