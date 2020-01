Tennis: Murray e Nishikori non parteciperanno agli Open d' Australia

Il britannico Andy Murray non parteciperà agli Open d’Australia di tennis maschile che si giocheranno a Melbourne dal 20 gennaio al 2 febbraio 2020 per problemi all’anca. Sarà assente anche il giapponese Kei Nishikori, infortunato al gomito. Non sarà presente il francese Lucas Pouille per problemi muscolari e tra le donne non ci sarà la tennista russa di 35 anni Vera Zvonareva anche lei infortunata.Parteciperanno alle qualificazioni del torneo di tennis maschile giovanile Lemon Bowl che si disputerà in questo mese, cioè a gennaio 2020 Dennis Spircu e Julian Lisciotto, quest’ultimo ha 9 anni ed è tesserato per il Circolo Tennis Ussa di Bolzano, è molto forte col rovescio. Spircu ha 8 anni gareggia nei tornei giovanili per la scuola federale di tennis di San Marino ed il suo allenatore è Corrado Rosti.E’ seguito da più di due anni anche dall’ex capitano non giocatore dell’Italia di tennis maschile in Coppa Davis, Corrado Barazzutti. Inoltre Barazzutti da qualche mese è il nuovo allenatore del notissimo tennista ligure Fabio Fognini.