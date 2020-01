Promozione pugliese: la Sly United Bari a Canosa, l'Ostuni sfida il Racale

- Nella diciassettesima giornata del girone A di Promozione Pugliese domenica 5 gennaio 2020 la capolista Manfredonia affronta in casa il Castellaneta e deve vincere per confermarsi da sola al primo posto. La Sly United Bari deve imporsi a Canosa per restare in corsa verso la promozione in Eccellenza.Il Grottaglie sfida in casa il Ginosa. Il Norba Conversano deve vedersela in casa contro lo Spinazzola. Il Real Siti Stornara sfida in provincia di Foggia il Noicattaro. Il Capurso ultimo in classifica, deve superare in trasferta la Rutiglianese per iniziare a risalire in graduatoria. Il Don Uva Bisceglie gioca ad Apricena.Il Bitritto è impegnato in casa col Borgorosso Molfetta. Nel girone B c’è una partita molto importante. L’Ostuni secondo con 34 punti, gioca in casa col Racale primo a 38 punti e deve vincere per restare in corsa verso la promozione in Eccellenza. Il Maglie affronta in trasferta il Veglie. Il Matino gioca ad Avetrana. Il Campi Salentina deve vedersela in casa con l’Aradeo.Il Carovigno sfida in provincia di Brindisi il Manduria. Lo Scorrano deve superare in casa il Sava per fare un salto di qualità in classifica. Il Taurisano affronta in casa il Novoli. L’Uggiano deve vincere in provincia di Lecce contro il Veglie per avvicinarsi al penultimo posto.