Scuola: ad AncheCinema il progetto “Twictée - Twictation - Twictado”

BARI - Giovedì 30 gennaio prossimo, alle ore 09,30 presso AncheCinema Royal, Corso Italia, 112 a Bari si terrà l’incontro conclusivo del Progetto “Twictée - Twictation - Twictado” 4^ edizione a.s. 2019/20, promosso dall’IISS "Giulio Cesare" e dall’Alliance Française di Bari. Il Progetto rientra nelle attività di orientamento per la costruzione di un “Progetto Ponte” tra scuola Secondaria di Secondo Grado e di Primo Grado per lo studio delle lingue straniere, che per quest’anno sono “Carducci”, “Massari-Galilei”, “Michelangelo” con il coinvolgimento di circa 450 alunni.Twictée - Twictation - Twictado è la fusione di due parole: Twitter, il noto social network, e dictée - dictation - dictado, il classico dettato, nelle lingue francese, inglese e spagnolo. La Twictée nasce in Francia e insiste sullo sviluppo della sicurezza attraverso la correzione tra pari utilizzando un mezzo tecnologico che permette alla correzione del dettato di uscire dalla classe ed allargare il pubblico dei pari, ovvero degli alunni: sono infatti gli alunni del "Giulio Cesare", dell’istituto tecnico e del liceo linguistico, che correggono i dettati degli alunni delle scuole medie.Quest’anno il progetto, nato per la sola lingua francese, si è ampliato, coinvolgendo, oltre alla lingua inglese (coordinato dalla prof.ssa Maria Grazia Rutigliano), anche quella spagnola (coordinato dalla prof.ssa Champi).Durante l’incontro, saranno premiati gli alunni dei gruppi delle Scuole secondarie di primo grado partecipanti che hanno ottenuto il maggior numero di zérofautes - zeromistakes - ceroerrores ed inoltre tutte le classi riceveranno un attestato di partecipazione. Sarà l’occasione per valorizzare il lavoro svolto per realizzare i due Twictée - Twictation - Twictado.