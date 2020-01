Serie C: il Bari interessato a Maita e Laribi, il Monopoli cerca Razzitti

- In Serie C il Bari è interessato al centrocampista del Catanzaro Maita. Contatti con l’Empoli per il trequartista italo-tunisino Laribi. Sembra ormai impossibile per la società biancorossa l’acquisto del trequartista serbo dell’Ascoli Ninkovic per il quale il presidente della società marchigiana Giacomo Pulcinelli chiede 5 milioni di Euro. Ci sarebbe anche una trattativa per l’esterno di centrocampo del Trapani Corapi per il quale c’è da superare la concorrenza del Catanzaro. L’attaccante Ferrari sarebbe stato richiesto dal Kilmarnock in Scozia.Il Monopoli è interessato al centrocampista Romizi delll’Albinoleffe e al trequartista Neglia del Bari. Contatti con Razzitti, l’attaccante che si è svincolato dall’Albinoleffe. Ceduta la punta Mendicino al Rimini in Serie C. Il Bisceglie cerca un centravanti. Trattativa col Lecco per Nacci. Interesse per l’esterno Esposito, svincolato dal Cerignola. Ceduta la punta Letizia al Rimini. Forse l’attaccante Manicone va alla Pianese in Serie D. La Virtus Francavilla Fontana ha acquistato il centrocampista Risolo dal Catania e il trequartista Zenuni dal Teramo. Ingaggiato anche l’esterno di centrocampo Castorani dal Ligorna. Ceduto l’esterno di centrocampo Sparaciello al Teramo.