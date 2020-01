Basket: Milano ko 69-63 col Maccabi Tel Aviv in Eurolega

(credits: Olimpia Milano)

- Nella ventesima giornata di Eurolega di basket maschile Milano ha perso 69-63 fuori casa contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Primo quarto, Nedovic 8-0 per Milano. Tarczewski allunga 10-4. Micov, 15-10. Della Valle, 17-11. Rodriguez, Milano si impone 21-15. Secondo quarto, Della Valle, 25-16 per i lombardi allenati da Ettore Messina. Micov, 27-23 per Milano. Scola, 29-26. Rodriguez, 32-28. La squadra di Ettore Messina prevale di nuovo 32-31. Terzo quarto, Hunter 37-34 per il Maccabi. Wilbekin, 40-36. Sykes tiene in corsa Milano, ma 45-39 per gli israeliani. Wilbekin, 50-45. Il Maccabi Tel Aviv trionfa 52-48.Quarto quarto, di nuovo Wilbekin, 55-51 per la squadra avversaria. Hunter, 60-51. Sykes permette ai lombardi di restare in gara, però 61-57 per il Maccabi. Dorsey, 65-57. Micov molto bravo sotto le plance per Milano, ma 66-60 per la squadra israeliana. Wilbekin, 68-63. Hunter, il Maccabi Tel Aviv vince questo quarto e 69-63 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ settimo in classifica con 20 punti. Migliori realizzatori, nei lombardi Sykes 11 punti, nel Maccabi Tel Aviv Wilbekin 22 punti. Nella ventunesima giornata Milano giocherà venerdì 24 gennaio alle 18,45 in trasferta contro i turchi del Fenerbahce Istanbul che hanno perso 80-74 in casa con gli spagnoli del Barcellona.