Serie C: la Virtus Francavilla Fontana interessata a Trovato e Dubickas

La Virtus Francavilla Fontana che gioca nel girone C di Serie C è interessata all’esterno di centrocampo Trovato del 1998 della Fiorentina, il quale sta giocando da agosto 2019 nel Cosenza in Serie B. Ci sarebbe anche una trattativa col Catania per il centrocampista Bucolo. I pugliesi potrebbero contattare il Lecce per ingaggiare l’attaccante lituano Dubickas. La Virtus Francavilla Fontana è interessata anche al difensore croato del Lecce Dumancic.I pugliesi cercheranno di acquistare pure un mediano e uno stopper per cui presto il presidente Antonio Magrì contatterà società di Serie C e Serie D per mettere a disposizione del tecnico Bruno Trocini i rinforzi necessari durante il calcio mercato che inizierà il 3 gennaio e terminerà il 31 gennaio 2020. Risolto il contratto col portiere Sottoriva che andrà via da Francavilla Fontana a parametro zero forse in Serie C, D o Eccellenza Pugliese.