Sisma 2.7 ad Andria, paura tra la gente

BARI - Un terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto a 5 km S Andria (BT), alle 8.50 di mercoledì 8 gennaio. Il presidente della Regione Puglia,, si è messo immediatamente in contatto con la Protezione civile regionale per seguire l’evolversi dell’evento sismico avvertito questa mattina a Andria (BT).Dalla sala operativa della Protezione civile regionale in viale delle Magnolie a Modugno-Bari è stato confermato che alle ore 8.50 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nella zona di Andria. Dalla Sala Operativa regionale sono quindi partite le verifiche con la Provincia BT. La scossa, seppur lieve, è stata avvertita dalla popolazione che ha contattato il 118 della BT ed i Vigili del Fuoco per informazioni.Non si sono comunque registrati finora danni a persone o cose. La sala operativa regionale ha Informato la Sala Italia del Dipartimento della Protezione civile ed è in contatto con l’INGV. Il presidente Emiliano continuerà a seguire l’evolversi della vicenda in contatto con i dirigenti e i tecnici della Protezione civile regionale.