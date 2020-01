Tessera elettorale, duplicato e rinnovo: le info del Comune di Bari

BARI - La Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici, in vista delle prossime consultazioni elettorali (referendum confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari ed elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Puglia), invita i cittadini a verificare di essere in possesso della tessera elettorale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi sui quali viene posto il timbro in occasione della votazione.I moduli da compilare per la richiesta e le informazioni utili sono disponibili sul sito del Comune di Bari, Area tematica – Servizi demografici – Elettorale.