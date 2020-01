Thomas presenta 'Imperfetto': ''E' il disco della maturità e delle mie nuove consapevolezze''

Incontriamo Thomas negli uffici della sua casa discografica, la Warner Music, con in viso la gioia di chi sta per pubblicare un nuovo disco, un progetto che sa di crescita e di cambiamenti. Ebbene sì, il giovane talento che partecipò alla sedicesima edizione della scuola di Amici di Maria De Filippi, è cresciuto e al Giornale di Puglia presenta il nuovo album dal titolo 'Imperfetto,' pubblicato il 24 gennaio.'Imperfetto' è prodotto da Giordano Colombo e Federico Nardelli, uno dei più importanti produttori del momento (Ligabue, Gazzelle e altri), contiene il brano “Ne 80”, presentato nella finale di Sanremo Giovani in prima serata su Rai Uno, e altri 5 brani di cui Thomas è coautore, tra cui il nuovo singolo “Contro verso”.Il Festival di Sanremo è un palco ambito da molti, parteciparci sarebbe stato un sogno. Ma sono lo stesso contento di come sia andata, il pubblico e la giuria hanno apprezzato il pezzo. Aldilà dell'esito, sono soddisfatto.E' un pezzo che mi rappresenta e che racconta un mio punto di vista su alcune dinamiche della realtà che abbraccia la mia generazione e che riguardano tutti.Imperfetto è composto da sei tracce, tre scritte da me e le altre scritte da altri autori. Ho personalizzato tutti i brani a livello melodiche e ho curato in tutti i dettagli. In questo nuovo album, per la prima volta, ho lavorato con una nuova consapevolezza autoriale e musicalmente diversa e nuova per me.Gli anni '80 sono stati un periodo a livello musicale rivoluzionario, sono le radici della musica popolare che ascoltiamo adesso, in particolare il mondo della black music che mi appartiene.Apprezzo molti artisti di quell'epoca, da Micheal Jackson che è la mia fonte massima di ispirazione, a Prince, Lione Richie, Stevie Wonder e altri artisti che mi hanno ispirato.Tra pochi mesi sono tre anni dall'esordio del primo progetto e la cosa pazzesca è che il fan club è ancora super attivo. C'è un rapporto bellissimo e forte con ognuno di loro. Hanno sempre manifestato la loro fiducia e il loro affetto nei miei confronti.A livello artistico sono cresciuto molto e con questo disco lo si vede, nella cura dei testi, nel linguaggio, nel sound e nelle voci. E' una cosa che ho sempre fatto, sono un perfezionista della musica.Sicuramente sì, ci sono dei miei colleghi con cui mi piacerebbe collaborare tipo Francesca Michielin, Emma Muscat e il king del rap Emis Killa. L'hip pop ha sempre fatto parte delle mie influenze musicali.Assolutamente sì, non vedo l'ora di partire in tour. Adesso siamo partiti con i firmacopie e dopo penseremo ai concerti. Spero di passare anche per la Puglia, terra meravigliosa che amo tanto.1. Ne802. Tokio3. Nobody4. Portami via5. Contro verso6. Klessidra