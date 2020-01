GENOVA - Nuovo caso di femminicidio nel pomeriggio a Genova, nel quartiere di Marassi, in via Furlani. Vittima una donna, uccisa dall'ex marito. L'uomo ha poi tentato il suicidio. La donna si trovava in un appartamento in cui lavorava come colf. A trovarla morta, accanto a un uomo ferito, è stato il datore di lavoro.Ad intervenire sul posto i medici del 118 che hanno trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale San Martino e la polizia.