Whoopi Goldberg inaugura 'Calura' a Leuca

- S.MARIA DI LEUCA (Le) - Attraccate le barche al molo, venduto il pesce appena pescato (fra cui i famosi "pupiddi"), i pescatori poi andavano a rifocillarsi a "Lu Casaranu", una "putea" di generi alimentari che la sera diventava una trattoria e che si trovava nei vicoli accanto alla chiesa di Cristo Re, sull'omonima piazzetta. Succedeva anche nei giorni di pioggia, maltempo, burrasca, quando il mare era grosso.Curioso: nel menù non c'era quasi mail il pesce, semmai la carne era il piatto sempre pronto, i celebri "pezzetti" di cavallo.Scene in bianco e nero della Leuca dell'altro secolo, quando non c'era ancora il lungomare, gli alberghi, il turismo di massa, ma solo le ville di stile vario.Che stanno per rivivere: gli odori, i profumi, i sapori di una volta, di un'umanità che si ritrovava davanti a un piatto della tradizione di Terra d'Otranto, tornano grazie a una start-up, un ristorante che evoca estati torride e controre sudate e insonni, ma in realtà è solo l'acronimo della famiglia del fondatore Antonio. Si trova in via Fratelli Cairoli e si chiama "Calura" Calura Leuca.Antonio lavora da tutta la vita nel settore dei prodotti da forno (pane, biscotti, pizzi, ecc.), quello di famiglia sta a Lequile (Lecce), ha mezzo secolo di vita e si chiama "Forno Amato". E' un ragazzo dinamico, creativo, pieno di energia, progetti, visioni.La serata dell'inaugurazione è stata una festa, Antonio ha proposto le specialità della casa: antipasti con prodotti tipici, grigliate di carne, pezzetti di cavallo, pasta fatta in casa, polpette e altre specialità. Piatti semplici, della tradizione contadina, che attingono alla memoria, le radici, antiche ricette che proporrà ogni giorno, non rinunciando, comunque, all'innovazione: la pinza romana con i crespini (una verdura spontanea del territorio), per citarne solo una."Calura" (che sarà aperta tutto l'anno) parte con auguri speciali: di Lino Banfi, Gianni Ippoliti e della star americana Whoopi Goldberg (Oscar per "Ghost", "Sister Act", ecc.), che nelle scorse settimane è capitata in Salento. Come dicono dalle sue parti: Best Wishes!