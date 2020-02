'AlbeLOVEbello', per il weekend di San Valentino video mapping sul municipio

ALBEROBELLO - Tre giorni di videomapping sulla facciata del municipio per festeggiare San Valentino in quella che per un mese sarà il paese dell’Amore. Sarà acceso alle 20.00 di venerdì 14 febbraio il videomapping sul Municipio dedicato alla festa degli innamorati. Il videomapping sarà visibile dalle 20.00 alle 23.00 per tutto il weekend, fino a domenica 16 febbraio, e sarà ripetuto ogni 30 minuti. L’accensione ufficiale di venerdì 14 sarà accompagnata dall’arrivo, in piazza del Popolo, degli atleti dell’associazione Pattinatori di Alberobello che sfileranno davanti al Comune portando tanti cuori. L’evento sarà preceduto alle 18.30 nella sala consiliare «Gianpiero De Santis», dalla conferenza stampa di presentazione dell’evento «AlbeLOVEbello».La manifestazione che ha il patrocinio del Comune, è organizzato da Unique Eventi e sostenuta da ENGIE, player dell’energia e servizi che cura il servizio di pubblica illuminazione della città. La manifestazione è stata fortemente voluta dai commercianti, grazie ai quali è stato possibile realizzare la maggior parte delle installazioni. Interverranno in conferenza stampa: il sindaco, Michele Longo, l’assessore al Turismo, Antonella Ivone e, per Unique Eventi, Graziano Palmisano e Francesco Savino. Il mese dell’Amore è già partito lo scorso weekend con l’accensione delle luci sui trulli e installazioni artistiche, luminose, addobbi e decori dedicati all’amore che resteranno nella Capitale dei trulli fino all’8 marzo. Una cascata di cuori illumina ogni sera, dal tramonto fino a notte fonda, i trulli del Rione Monti, e il Belvedere. Ci sono inoltre photo booth, la panchina dell’amore e oltre mille cuori per le strade di Alberobello.«Il primo weekend è andato molto bene in termini di presenze – dice l’assessore al Turismo, Antonella Ivone –. Alberobello che è già uno scenario naturalmente romantico, oggi lo è ancora di più grazie a questa iniziativa che mette insieme ENGIE, Unique eventi e commercianti tutti animati da uno stesso obiettivo: rendere la Capitale dei trulli una realtà sempre più attrattiva per turisti e visitatori in ogni periodo dell’anno. Ringraziamo tutti coloro i quali sono coinvolti nella realizzazione di questo evento e invitiamo i visitatori a visitare Alberobello in questo periodo».