BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dal mattino di domani mercoledì 26 febbraio, e per le successive 18-24 ore, sono previsti venti da forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte, in graduale rotazione da nord-ovest ed estensione alla Puglia con raffiche piu’ intense sui settori costieri.Dalle ore 14:00 di domani, mercoledì 26 febbraio e per le successive 16- 20 ore, prevosto venti, forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte su tutta la regione. Mareggiate lungo le coste esposte.Pertanto, dalle ore 14:00 del 26 febbraio, e per le successive 16-20 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia.