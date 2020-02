LECCE - In seguito all’Allerta arancione per forti venti diramata dalla sezione Protezione civile della Regione Puglia, il sindaco ha disposto cautelativamente la chiusura della Villa comunale, del Parco di Belloluogo, del Campo Sportivo Montefusco e del Cimitero comunale a partire da questa sera martedì 4 febbraio dalle ore 21 e per le successive 24-36 ore.