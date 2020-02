Bari, aperto il playground del giardino Green mission a Santa Rita

BARI - Sabato mattina l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli e la presidente del Municipio IV Grazia Albergo sono intervenuti all’apertura del playground nel giardino Green mission a Santa Rita al termine dei lavori.L’intervento ha riguardato la riqualificazione del campo di calcio in erba sintetica e il montaggio delle reti di protezione, per un importo di 70mila euro.“Sabato a festeggiare la riapertura del campetto di calcio c’erano diversi ragazzi del quartiere, felici di poter tornare a giocare su una superficie completamente rinnovata - commenta Piero Petruzzelli -. Peccato, però, che qualcuno sembri non voler abbandonare la pessima abitudine di sguinzagliare il proprio cane in quello spazio anziché nell’area destinata ai cani poco distante. Eppure non è difficile, basterebbe pensare all’interesse generale prima che alla propria comodità. Spero saranno gli stessi residenti a voler difendere questo nuovo playground dall’inciviltà di quanti proprio non riescono a capire che lo spazio pubblico è patrimonio della collettività, e come tale va tutelato. Dopo Santa Rita, entro poche settimane consegneremo altri due campi di calcio a 5, quello di viale delle Regioni, al San Paolo, e quello di strada La Penna a Torre a Mare, realizzato ex novo”.“Stiamo restituendo ai cittadini, in particolare ai più giovani, uno spazio dove incontrarsi, stare insieme e fare attività sportiva all’aria aperta - aggiunge Grazia Albergo -. Come sempre l’auspicio che sento di formulare è che tutti rispettino questo luogo e sappiano prendersene cura”.