Tennis: il serbo Novak Djokovic trionfa agli Open d'Australia

- Il serbo Novak Djokovic ha vinto gli Open d’Australia di tennis maschile a Melbourne. Ha sconfitto in finale in cinque set, 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 l’austriaco Dominique Thiem. Per Djokovic è stato l’ottavo successo della sua carriera agli Open d’Australia. Per il trentaduenne serbo è il diciassettesimo torneo dello Slam vinto. Per Djokovic settantottesimo successo in un torneo ATP. Ha perso nove volte in finale nelle prove del Grande Slam.Per il ventiseienne Thiem è stata la terza finale persa in un torneo dello Slam nella sua carriera di tennista dopo le sconfitte a Parigi in Francia nel torneo del Roland Garros nel 2018 e nel 2019. Nelle semifinali Djokovic ha vinto 7-6 6-4 6-3 contro lo svizzero Roger Federer e Thiem ha superato 3-6 6-4 7-6 il tedesco Alexander Zverev. Nei quarti di finale del torneo di Punta del Este in Uruguay Marco Cecchinato ha vinto 6-3 7-5 contro Alessandro Giannessi.