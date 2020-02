Bari, inaugurato il nuovo impianto di illuminazione artistica realizzato sulla Muraglia da Enel X

BARI - Sono state accese questo pomeriggio, poco dopo il tramonto, le luci del nuovo impianto di illuminazione artistica realizzato da Enel X sulla Muraglia e sul Fortino Sant’Antonio. All’accensione, che valorizza uno dei luoghi più affascinanti della città vecchia, hanno assistito l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi.Gli interventi di Enel X, la business line del gruppo Enel dedicata ai servizi innovativi e alle soluzioni digitali, hanno interessato il tratto di Muraglia che parte da via Venezia e prosegue dal Fortino verso la Basilica di San Nicola per raggiungere il complesso di Santa Scolastica.Il nuovo impianto è ispirato ai principi di sostenibilità grazie a un sistema di illuminazione all’avanguardia: circa 130 punti luce dotati di nuovi proiettori a led, infatti, consentiranno di conseguire un risparmio energetico pari al 50% rispetto alla tecnologia tradizionale. Il sistema, inoltre, può cambiare colore e creare nuovi scenari di luce rispondendo così ad eventuali esigenze scenografiche in occasione di eventi particolari.“La luce ha il potere di valorizzare edifici e spazi pubblici delle nostre città - ha dichiarato Giuseppe Galasso - cambiando la nostra stessa percezione delle cose, anche di quelle che guardiamo da sempre. Il progetto di illuminazione artistica della Muraglia dimostra come la bellezza possa essere resa ancor più suggestiva da un uso accurato e sapiente delle luci. Da stasera, quindi, Bari si mostra a cittadini e turisti ancora più bella, anche grazie a un sistema di illuminazione a led basato sulla sostenibilità e sul risparmio energetico. Per questo ringrazio Enel X che ha voluto effettuare questo investimento con generosità e grande attenzione per uno degli scorci più incantevoli della nostra città”.“Siamo estremamente soddisfatti di avere contribuito a realizzare un’infrastruttura innovativa e sostenibile in grado di valorizzare la bellezza di uno dei luoghi più suggestivi della città di Bari - ha commentato Carlo Tamburi -. Innovazione e sostenibilità sono due cardini della visione di Enel che, in associazione alla lungimiranza dell’amministrazione comunale, fanno sì che Bari disponga di una nuova illuminazione capace di coniugare efficienza e sostenibilità, tutelando il patrimonio artistico della città”.