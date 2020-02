Basket: Milano ko 79-68 col Khimki Mosca in Eurolega

(credits: Olimpia Milano Fb)

- Nella venticinquesima giornata di Eurolega di basket maschile il Milano ha perso 79-68 in casa contro i russi del Khimki Mosca. Primo quarto, Tarczewski 4-3 per i lombardi. Jovic, 9-8 per i russi. Shved, il Khimki Mosca si impone 21-16. Secondo quarto, Timma 27-18 per la squadra avversaria. Jovic, 31-25. Rodriguez, 34-33 Milano. Kramer, i russi prevalgono di nuovo 39-38. Terzo quarto, Booker 45-42 per il Khimki. Timma, 54-42. Shved, 59-49. Il Khimki trionfa 59-51.Quarto quarto, Bertans 64-55 per gli avversari. Shved, 69-57. Jerebko, 73-64. Booker, 76-69. Il Khimki Mosca vince questo quarto e 79-68 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il Milano. E’ ottavo in classifica con 22 punti. Migliori realizzatori, nel Milano Rodriguez 18 punti, nel Khimki Mosca Shved 18 punti. Nella ventiseiesima giornata il Milano giocherà venerdì prossimo 28 Febbraio alle 19 fuori casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas che hanno vinto 74-60 in trasferta con gli spagnoli del Vitoria Baskonia.