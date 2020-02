Tennis: a Marsiglia Sinner ko, a Rio Mager e Sonego volano al terzo turno

- Nel secondo turno del torneo di tennis maschile di Marsiglia in Francia Jannik Sinner è stato eliminato in tre set, 1-6 6-1 6-2 dal russo Medvedev. Il francese Simon ha vinto 7-6 6-4 contro lo sloveno Bedene. Il canadese Shapovalov ha sconfitto 6-4 4-6 6-2 il croato Cilic.A Rio de Janeiro in Brasile nel secondo turno Gianluca Mager ha vinto 6-3 7-6 col portoghese Domingues. Lorenzo Sonego ha superato 7-6 7-6 il serbo Lajovic. Nel primo turno Gianluca Mager ha sconfitto 7-6 7-5 il norvegese Ruud. Lorenzo Sonego ha battuto 6-1 5-7 6-4 l’argentino Mayer. Federico Gaio ha perso 7-6 6-4 col portoghese Domingues. A Bergamo nel secondo turno Lorenzo Giustino ha vinto 6-7 6-3 7-6 col croato Serdarusic. Filippo Baldi ha superato 6-3 6-3 il ceco Nejedly. Roberto Marcora ha sconfitto 7-5 6-2 Giulio Zeppieri.Nel torneo di tennis donne di Dubai negli Emirati Arabi nei quarti di finale la croata Martic ha vinto 7-6 6-1 contro l’estone Kontaveit. L’americana Brady ha superato 6-7 6-3 6-4 la spagnola Muguruza. La kazaka Rybakina ha sconfitto 7-6 6-3 la ceca Pliskova.