Concerti: al TeatroTeam 'Bari Città di pace'

BARI - Dopo aver ricevuto il Patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari, e la conferma della presenza del Presidente Emiliano, della Giunta comunale Del Sindaco di Bari Città Metropolitana, dal 19 al 22 febbraio si terrà a Bari il Sinodo del Mediterraneo che si chiude con la venuta di Papa Francesco il 23 ma, si apre una settimana di Musica&Pace sino al 29 febbraio, dove 8 Premi Nobel della Pace (Perez Esquivel, Barak Obama ecc... e 23 organizzazioni mondiali come Medici senza Frontiere, Onu, Unicef ecc...), hanno candidato al Premio Nobel per la Pace il Presidente della Fondazione Red Voz Por La Paz, un cantante italo-argentino che, attraverso i suoi concerti illustra i lavori di Pace, e hanno insignito Bari Città di Pace.Lui sarà a Bari con una delegazione dell'ONU, rappresentanti la Fondazione Coreana HWPL presente in 120 paesi nel mondo, con il loro Presidente Ted Moon, che accompagneranno il candidato ai dibattiti e conferenze che terrà nelle Università e nei Licei di Bari il 25/26/27/28 febbraio.Il 29 chiuderanno le loro giornate A Bari con il Grande Concerto al Teatroteam dove sarà nominata "Bari Città di Pace" e ci sarà il riconoscimento al sindaco Antonio Decaro.E' possibile acquistare i biglietti:presso il Botteghino del TEATROTEAM;O CHIAMANDO UFFICIO PROPAGANDA AESSE EVENTI al 3271422466 vi saranno recapitati a domicilio.