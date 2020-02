Tennis: Caruso, Errani e Paolini ko

Nel secondo turno del torneo di tennis maschile di Santiago del Cile Salvatore Caruso è stato eliminato 7-6 6-3 dall’argentino Delbonis. Nel primo turno Caruso ha vinto 6-2 6-3 contro lo slovacco Kovalik. Nel primo turno lo spagnolo Fokina ha sconfitto 2-6 7-6 6-3 lo slovacco Martin.L’argentino Londero ha battuto 6-4 6-2 l’altro argentino Coria. Il brasiliano Monteiro ha superato 6-3 6-4 l’argentino Mayer. Il peruviano Varillas si è imposto 6-4 6-2 sullo slovacco Horansky. Delbonis ha sconfitto 6-1 7-5 l’altro slovacco Klizan. Ad Acapulco in Messico nel torneo di tennis donne Sara Errani ha perso nel secondo turno 7-5 6-7 6-1 contro la cinese Wang. Nel primo turno la Errani ha vinto 7-5 6-4 con la spagnola Sorribes Tormo. Nel primo turno Jasmine Paolini è stata sconfitta per ritiro in seguito all’ infortunio dalla britannica Boulser. Nel primo turno l’americana Venus Williams ha perso 4-6 7-6 6-2 contro la slovena Juvan. L’americana Mc Hale ha battuto 6-2 1-6 6-4 l’altra americana Davis. La dominicana Fernandez ha superato 6-4 6-1 la serba Stojanovic.