Coronavirus: sei primi contagiati in Italia. L'appello: "Restate a casa"

Sono una sessantina le persone che sarebbero entrate in contatto con l'uomo: per loro scatterà la quarantena. Non è ancora stato definito se i giorni sotto controllo sanitario verranno trascorsi in una struttura ad hoc o nelle proprie abitazioni.





LODI - Sei nuovi casi di Coronavirus in Italia.in Lombardia: lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera." e la situazione della moglie del primo ricoverato. "Il messaggio che diamo a chi abita in questi paesi è di rimanere a casa - ha spiegato l'assessore Gallera -. Chiediamo di rimanere al proprio domicilio e a chi è stato in contatto con questi casi di chiamare il 112. La situazione è estremamente nuova, particolare per il nostro paese, invitiamo alla calma"., ha aggiunto la dottoressa Maria Gramegna, dirigente dell'assessorato al Welfare, che ha parlato di sintomi "importanti di polmonite"."Ancora non sappiamo da chi si è diffuso il virus, potrebbe non essere da caso zero ma potrebbe anche essere che è guarito. Non abbiamo la certezza di quale sia il caso indice", ha spiegato l'assessore Gallera."A oggi abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo, a oggi circa 250 persone sono in isolamento e a cui faremo il tampone", ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.. E' quanto apprende l'ANSA.. Le sue condizioni sono considerate molto gravi. L'uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe andato a cena con un amico che tornava dalla Cina.Gallera ha anche invitato tutti i, ha detto l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera aggiungendo che l'italiano "è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti".. Al momento le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti.. Una conferenza stampa è prevista per la mattina di venerdì 21 febbraio, ad un orario che sarà comunicato in seguito.