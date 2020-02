- La paura del Coronavirus arriva anche in Giappone, dove nell'ospedale Red Cross di Kobe, ad ovest del paese, sono state trafugate quattro cartoni, al cui interno vi erano circa 120 scatole di mascherine mediche. L'ospedale, che ha sporto denuncia per il furto, ha rassicurato tutti per le scorta di mascherine in suo possesso.