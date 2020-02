Anoressia 'affama' corpo e mente

Un giovane è morto 'consumato' dall'anoressia, malattia che, come denuncia il primario del Centro per i disturbi alimentari dell’ istituto San Raffaele di Milano, Stefano Erzegovesi, è come un tumore, in quanto non sempre si guarisce. I genitori di Lorenzo, a pochi giorni dalla giornata per la sensibilizzazione sui disturbi alimentari, lanciano l'allarme per la pochezza di servizi specialistici, offerti da enti pubblici, per gli eccessivi costi che richiede per la guarigione da tale malattia, i cui sintomi si possono manifestare quando il giovane cambia spesso regimi alimentari stringenti oltre a sbalzi d'umore, le cui cause sono da ricavare ad una predisposizione genetica, di temperamento ed emozionale.