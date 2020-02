Coronavirus: il Messico autorizza la Msc Meraviglia ad attraccare

Dopo varie peripezie, in cui la nave si era. Ma le condizioni proibitive del vento, che, secondo quanto si legge in un comunicato della compagnia di navigazione, starebbe soffiando a 35-40 nodi, per ora lo impediscono. L'ammiraglia Msc è ora al largo di Cozumel in attesa che il tempo migliori.La nave è stata rifiutata perchè un membro dell'equipaggio non sarebbe in buone condizioni di salute. A riportarlo il. Sulla nave oltre 4.500 passeggeri e 1.600 membri dell'equipaggio. La nave era arrivata martedì mattina al porto di Ocho Rios, in Giamaica, proveniente da Miami.. Stessa situazione al porto di Georgetown alle Cayman.. Lo annuncia in una nota la Msc dicendosi "rammaricata" che ieri le autorità giamaicane, come hanno fatto anche le autorità di Grand Cayman "senza nemmeno rivedere le cartelle cliniche fornite dalla nave".La nave ora - si precisa - è in navigazione verso la prossima tappa prevista a Cozumel in Messico.