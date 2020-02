Coronavirus Italia: Tateo (Lega), "Emiliano rassicuri su tenuta sanità"

ROMA - “Il Coronavirus in Italia ha ormai contagiato oltre cento persone, i numeri sono in costante aumento e le Regioni del nord stanno correndo ai ripari per quella che è una vera situazione di emergenza. La domanda per il Governatore Emiliano è: il sistema sanitario della Puglia è attrezzato per gestire un’eventuale situazione come quella in Lombardia?”. Se lo chiede Anna Rita Tateo, deputata pugliese della Lega, che aggiunge: “siamo tutti a conoscenza delle criticità che hanno le nostre strutture ma le istituzioni locali devono poter garantire sicurezza che è un bene primario fondamentale, sia per chi dovesse richiedere soccorso sia per chi opera nel settore sanitario”.