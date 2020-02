Serie C: il Bari pareggia 1-1 con la Cavese e torna a -8 dalla Reggina

(credits: Ssc Bari Fb)

Nell’ottava giornata di ritorno del girone C di Serie C il Bari ha pareggiato 1-1 fuori casa contro la Cavese. Nel primo tempo i biancorossi propositivi. Un tiro di Antenucci è terminato alto. Al 45’ la squadra di Vincenzo Vivarini è passata in vantaggio con Antenucci, tiro da pochi metri su passaggio di Schiavone. Diciottesimo gol per l’attaccante del Bari. I pugliesi hanno insistito. Una conclusione di Simeri è stata respinta con le mani dal portiere Bisogno.Nel secondo tempo all’8’ la Cavese ha pareggiato con lo spagnolo Sainz Maza, tiro di destro. I campani hanno aumentato i ritmi del loro gioco. Cesaretti tutto solo davanti al portiere Frattali ha calciato fuori. Il Bari in contropiede. Terrani da buona posizione in area di rigore ha tirato a lato. Un colpo di testa di Di Cesare ha sfiorato il palo. Solo un pareggio per il Bari. E’ secondo in classifica con 55 punti, a -8 dalla Reggina prima con 63 punti. I calabresi hanno vinto 3-0 in casa con la Paganese. Ventiduesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Vincenzo Vivarini.