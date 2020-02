BERGAMO -: lo ha detto l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia. Ancora non è noto se avesse patrologie pregresse. Si tratta della quarta vittima in Italia, la terza in Lombardia.. È solo insieme che possiamo contenere la diffusione del Covid19". Lo ha scritto su Twitter il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides.